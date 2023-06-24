"Kan dökülmesini önlemek için üslerimize dönüyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün darbe girişimine ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Eylemlerimiz çok sert olacak; Rus ordusu gereken emirleri aldı" dedi. Wagner grubunun Telegram hesabından ise, "Putin yanlış tercihi yaptı; Rusya'nın yakında yeni bir devlet başkanı olacak" mesajı paylaşıldı.

Reuters'ta yer alan habere göre Belarus, Wagner lideri Prigozhin'in savaşçılarının Rusya'da hareketini durdurmayı kabul ettiğini söyledi. Prigojin’in geri çekilme açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Wagner'i dağıtacaklardı. 23 Haziran'da Adalet Yürüyüşü'ne çıktık. Bir günde Moskova'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bir mesafeye ulaştık. Bu süre içinde savaşçılarımızın bir damla kanını akıtmadık. Artık kanın dökülebileceği an geldi. Bu yüzden taraflardan birinin Rus kanı dökmesinin sorumluluğunu anlayarak güçlerimizi geri çekiyor ve üslere dönüyoruz."