Kanada'da Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamaları görüşmeleri başladı

İsveç'in üyeliği için Türkiye'nin onayını almak için verilen tavizlerden biri olduğu düşünülen bu adıma yönelik bilgiyi Kanada ve Türkiye arasındaki görüşmelere yakın bir kaynak verdi.

Vilnius'taki NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından ABD kısa süre içinde bir açıklama yaparak F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satış sürecini Kongre ile istişare içinde ilerleteceğini belirtti.

Basın ile konuşma yetkisi verilmediği için adının açıklanmasını istemeyen konuya ilişkin kaynağın verdiği bilgiye göre NATO üyesi Kanada, Türkiye'nin savunma sektörü için önem teşkil eden bu adımı atarak optik ekipman da dahil olmak üzere İHA parçalarına yönelik ihracat sınırlamaları kaldırma konusundaki görüşmeleri yeniden başlatma kararı aldı.

Kanada, Türkiye'de üretilen İHA'ların Ermenistan'la Dağlık Karabağ'da savaşan Azeri güçleri tarafından kullanıldığını belirterek, İHA'larda kullanılan bazı parçaların ihracatını 2020'de askıya almıştı.

"Ankara 'paket halinde' bir anlaşma istiyor"

Reuters'a konuşan kaynak, NATO zirvesi öncesinde Washington'dan F-16 savaş uçaklarının satışına yönelik güvence isteyen Türkiye'nin, aynı zamanda Kanada'nın ihracat sınırlamalarını kaldırmasını da talep ettiğini ifade ederek, Ankara'nın "paket halinde" bir anlaşma istediğini söyledi.

Kanada, zirvede Türkiye'ye ihraç ettiği teknolojik ürünlerin kullanım alanlarını ana hatlarıyla belirleyerek, bu hususta bir cevap için Ankara'ya aktardı. Kaynak, bunun ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik görüşmelerin tekrar başladığı anlamına geldiğini ifade etti.

Bir Türk savunma yetkilisi, Kanada ile ihracat sınırlamalarının kaldırılmasına yönelik görüşmeler yapılıp yapılmadığı sorusuna NATO müttefiklerinin birbirlerine ihracat kısıtlaması getirmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek "Vilnius zirvesinde bu konuda belli bir ilerleme kaydedildi" cevabını verdi.