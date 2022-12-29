Kara şahin “gözden” düştü

ABD merkezli helikopter üreticisi Sikorsky, rakibi Bell savunma şirketinin kazandığı ABD’nin Black Hawk ve Apache helikopterlerinin yerini alacak yeni nesil helikopter ihalesine itiraz için Sayıştaya başvurdu.

ABD savunma devi Lockheed Martin’e bağlı Sikorsky, Boeing ile geliştirdiği helikopteri ile katıldığı ancak Textron’a bağlı Bell şirketinin kazandığı “Geleceğin Uzun Menzilli Taarruz Helikopteri” (FLRAA) ihalesinin sonucunu Sayıştay’a taşıdı.

Son 40 yılın en büyüğü

Sikorsky, Defiant adlı helikopteriyle katıldığı son 40 yılın en büyük helikopter ihalesine itirazında şu ifadelere yer verdi:

“Defiant Ekibi adına Lockheed Martin Sikorsky, Kara Kuvvetleri tarafından sağlanan bilgiler ve geri bildirimlerin kapsamlı bir incelemesine dayanarak, FLRAA ihalesi kararına itiraz ediyor. Veriler ve değerlendirmeler, tekliflerin Kara Kuvvetlerinin, ordumuzun ve Amerikan halkının çıkarına en uygun seçeneği tercih edecek şekilde tutarlı bir şekilde değerlendirilmediğini gösteriyor.”

Lockheed Martin Sikorsky birimi ABD Ordusu'nun yeni nesil helikopter ihalesini Textron’un Bell birimine verme kararının gözden geçirilmesini istedi.

Protestosunu ABD Hükümeti Hesap Verebilirlik Ofisi'ne (GAO) sunan şirket, Boeing’in desteğini de arkasına aldığını duyurdu.

İhalenin toplam değeri 70 milyar dolar

Bu ayın başlarında Amerikan ordusu, Kara Şahin (Black Hawk) genel maksat helikopterinin yerine yenisini bulmayı amaçlayan ve yıllar süren bir yarışmayı, sözleşmeyi Textron'un Bell birimine vererek sonlandırdı.

Sikorsky tarafından 1970'lerden bu yana üretilen 2,000'den fazla orta sınıf UH-60 Black Hawk genel maksat helikopterini emekliye ayırmak isteyen Ordu'ya göre sözleşme yaklaşık 70 milyar dolar değerinde.

Lockheed ve Boeing'in protesto başvurusuna 100 gün içinde bir karar verilmesi bekleniyor.