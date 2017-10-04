Katalonya bağımsızlık ilan edecek

04 Ekim 2017

İspanya'daki Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, birkaç gün içinde bağımsızlık ilanında bulunacaklarını açıkladı.

BBC'ye konuşan Puigdemont, bağımsızlık için "bu hafta sonu veya önümüzdeki hafta başında" harekete geçeceklerini söyledi.

Carles Puigdemont, İspanya merkezi hükümetinin duruma müdahale ederek Katalan hükümetinin kontrolünü ele geçirmesi ihtimalini ise, "Bu her şeyi değiştiren bir hata olur" şeklinde değerlendirdi.

Puigdemont, şu anda İspanya hükümeti ile Katalonya hükümeti arasında hiçbir iletişim olmadığını da ifade etti.