Katalonya bağımsızlık yolunda ilerliyor

19 Ekim 2017

Katalonya lideri Charles Puigdemont, İspanya'nın Katalonya'nın özerkliğini askıya alması halinde bağımsızlık yönünde ilerleyecek.

Katalan hükümetinden bir kaynak yaptığı açıklamada, "Puigdemont geçen hafta sembolik bir bağımsızlık deklerasyonu yaptı, Madrid ile diyaloğ yolunu açmak için bunu askıya aldı. Eğer Rajoy hükümeti özerliklik haklarını geri alan anayasanın 155'nci maddesini uygulamaya koyar ise Puigdemont bağımsızlık deklerasyonunu askıdan indirir" diye konuştu.

İspanyol hükümeti, bağımsızlık ilan edip etmediğini netleştirmesi için Katalan hükümetine bugün saat 11.00'a kadar süre vermişti.