Katalonya'da bağımsızlık için kritik gün

04 Ekim 2017

Katalanlar geçtiğimiz pazar günü 'bağımsızlığı' oylama için sandık başına gitti. İspanya hükümeti tarafından kabul görmeyen ve birçok noktada polis zoruyla engellenen referandum sonucunda Katalonya yönetimi 2 milyon 262 bin 424 oy pusulasından 2 milyon 20 bin 144'ünün 'Evet' olduğu açıkladı.

Çalışanların dün genel grev kararı aldığı özerk bölgede binlerce Katalan sokağa döküldü.

Öte yandan Katalonya Özerk Yönetimi'nin Başkanı Charles Peigdemont bugün Türkiye saati ile 22.00'da bir açıklama yapacağını duyurdu.

Puigdemont, birkaç gün içinde bağımsızlık ilanında bulunacaklarını duyurmuştu.

Bugünkü açıklamada bağımsızlık kararının ilan edilmesi bekleniyor.

Kral'dan sert açıklamalar

İspanya Kral 6. Felipe, Kraliyet Sarayı'nda televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, bağımsızlık referandumu yapan Katalonya hükümetini eleştirdi. Bağımsızlık yanlısı girişimlerinden dolayı Katalonya özerk yönetimi hükümetini kabul edilemez bir sadakatsizlikle suçlayan Kral 6. Felipe, "Katalonya yönetimi, Katalan halkını böldü ve karşı karşıya getirdi, İspanya'nın birliğini ve ulusal egemenliğini parçalamaya çalıştı, anayasayı, demokrasiyi ve İspanyol devletinin güçlerini sistematik bir şekilde çiğnediler. Bu otoriteler, açık ve net bir şekilde demokrasi ve hukukun tamamen dışında kaldılar." ifadelerini kullandı.

"Yalnız değilsiniz ve olmayacaksınız"

Katalonya'da olağanüstü bir durum yaşandığının altını çizen Kral 6. Felipe, İspanyol halkına "ülkenin birliğini, anayasal düzeni ve yasalara saygıyı garanti etme" sözü verdi. "Zor bir dönemden geçiyoruz ama bunu aşacağız." diyen İspanya Kralı, "Katalonya'da yaşayıp özerk yönetimin tavırlarından dolayı çok endişeli olanlar da şunu bilmeliler, yalnız değilsiniz ve olmayacaksınız. İspanya'nın geri kalanının tüm dayanışması ve desteği sizin yanınızda. Haklarınızın ve özgürlüklerinizin savunması, hukuk devletinin garantisi her zaman yanınızda olacaktır." şeklinde konuştu.