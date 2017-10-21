Katalonya'nın özerkliği askıya alınıyor
İspanyol hükümeti, Katalonya özerk yönetimi hükümetini fesh ederek, en fazla 6 ay içerisinde erken yerel seçime gidilmesi kararını aldı ve bu kararı oylanması için senatoya gönderdi.
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, kabine üyeleriyle yaptığı olağanüstü toplantının ardından Katalonya'nın özerkliğinin askıya alınma kararını açıkladı.
Bölgelerin özerkliklerini askıya alan ve merkezi yönetime bağlayan anayasanın 155. maddesinin işletileceğini söyleyen Rajoy, hükümetin Katalonya'da yeni bir seçim istediğini belirtti.
Rajoy, Katalan hükümetinin yetkilerinin merkezi yönetime devredileceğini söyledi. İspanya Başbakanı, Katalonya'nın 6 ay içerisinde seçime gideceğini belirtti.
Kaynak: AA