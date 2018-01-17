Katar, BMC ile yerli otoya yatırım yapacak

17 Ocak 2018

Katar Ticaret Odası Başkanı Şeyh Halife bin Casım el Sani, BMC aracılığı ile yerli otomobil üretiminde Türkiye’ye yatırım yapacaklarını açıkladı.

Katar’da yayın yapan Peninsula Qatar Gazetesi’ne konuşan Casım el Sani, "Katar bir Türk şirketi üzerinden Türkiye'nin otomotiv endüstrisine yatırım yapacak. Bu Katar'ın da hissesinin bulunduğu ve bu büyük projeyi gerçekleştirmek için diğer Türk yatırımcılarla el ele veren özel bir şirket" dedi.

Gazetede yer alan haberde Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Burak Güreşçi’nin sözlerine de yer verildi. Türkiye'de yabancı şirketlere ait üretim tesisleri bulunduğunu ancak Türkiye'nin halen ülkede satılan otomobillerin yüzde 70'ine yakınını ithal ettiğini hatırlatan Güreşçi, ilk aşamada sedan araç üretiminin hedeflendiğini, daha sonra SUV ve elektrikli otomobil üretimine geçilebileceğini söyledi.

2014’te Katar Ordusu ortak olmuştu

Uzun süredir devam eden yerli otomobile babayiğit arayışı geçen yıl kasım ayında netlik kazanmıştı.

Yerli otomobil için kurulan konsorsiyumda Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Grubu yer aldı.

Hatırlanacağı gibi bu konsorsiyumda yer alan BMC'yi Ethem Sancak'ın Es Mali Yatırım şirketi 751 milyon TL'ye TMSF'den almış, 2014'te ise Katar Silahlı Kuvvetleri BMC'nin yüzde 50'sine ortak olmuştu.

Konsorsiyum, ilk yerli otomobilin prototipini 2019'a kadar tamamlamayı ve satışlara 2021'de başlamayı hedefliyor.

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