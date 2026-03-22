Katar'da askeri helikopter düştü: 6 kişi öldü

Katar Savunma Bakanlığı, rutin görev icra eden bir Katar helikopterinin teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düştüğünü, mürettebat ve yolcuları arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Katar'a ait bir helikopterin rutin görevini yerine getirdiği sırada teknik arıza yaşadığı belirtildi.

Kazadan saatler sonra Katar İçişleri Bakanlığı bir açıklama daha yaptı.

Katar karasularında meydana gelen helikopter kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiği ve kayıp son kişiyi bulma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.