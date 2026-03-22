Katar'da askeri helikopter düştü: 6 kişi öldü

Katar'da rutin görev uçuşu yapan askeri helikopter düştü. Kazada 6 kişinin öldüğü açıklandı.

Katar'da askeri helikopter düştü: 6 kişi öldü

Katar Savunma Bakanlığı, rutin görev icra eden bir Katar helikopterinin teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düştüğünü, mürettebat ve yolcuları arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Katar'a ait bir helikopterin rutin görevini yerine getirdiği sırada teknik arıza yaşadığı belirtildi.

Kazadan saatler sonra Katar İçişleri Bakanlığı bir açıklama daha yaptı.

Katar karasularında meydana gelen helikopter kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiği ve kayıp son kişiyi bulma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

ABD-İran geriliminde sıradaki hedef doğal gaz tesisleri mi olacak?ABD-İran geriliminde sıradaki hedef doğal gaz tesisleri mi olacak?Dünya
Tahran’a yeni tehdit: Trump Hürmüz için 48 saat süre verdiTahran’a yeni tehdit: Trump Hürmüz için 48 saat süre verdiDünya
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
