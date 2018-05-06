Katar'dan ABD şirketine doğalgaz ihalesi

06 Mayıs 2018

Katar'ın milli petrol şirketi Qatar Petroleum'un, dünyadaki en büyük doğalgaz sahası olan Kuzey Sahası'nın genişletilmesi ihalesini ABD şirketi McDermott'a verdiği bildirildi.

Qatar Petroleum'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar'ın yıllık sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimini 77 milyon tondan 100 milyon tona çıkarma hedefi doğrultusunda, gaz üretim platformlarının ayrıntılı dizayn ihalesi McDermott'a verildi.

Açılamada söz konusu ihalenin, yıl sonuna kadar verilecek satın alma, imalat ve montaj ihalesinde önemli bir adım olduğu ve bunun da 2019 yılında sondaj çalışmalarının başlamasına zemin hazırlayacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Qatar Petroleum CEO'su Saad bin Şeride el-Kaabi, ihalenin Kuzey sahasının güney bölümündeki en iddialı projelerden birinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaabi, ihalenin, 2023 yılı sonunda yeni üretim hattından ilk LNG üretimine başlanması yolunda önemli bir adım olduğunu ve böylece LNG üretim kapasitesini yılda 77 milyon tondan 100 milyon tona çıkaracaklarını ifade etti.

Kaynak: AA