Katılması protesto edilmişti: İsrail, Eurovision finaline kaldı

İsrail ile birlikte Letonya, Avusturya, Hollanda, Norveç, Estonya, Ermenistan, İsviçre, Gürcistan ve Yunanistan final bileti alan ükeler oldu.

İsrailli Eden Golan adlı sanatçı, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına atıfta bulunduğu düşünülen, ülkenin orijinal şarkısı “October Rain”in yeniden yazılmış bir versiyonu olan "Hurricane" adlı şarkıyı söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Golan şarkıya başladığı sırada destekleyenlerle birlikte yuhalayanlar da olduğu bildiriliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yarı final öncesi mesajında Golan'a destek mesajı yayımladı ve Yahudi karşıtı olarak tanımladığı protestolara karşı durarak "kazandığını" savundu.

Eden Golan yarı final sonrası yaptığı açıklamada "İsrail'i temsil etmekten onur duyduğunu" söyledi

Yarı finalde 2003 yılında Riga'da yapılan yarışmada birinci olan Sertab Erener de sahneye çıktı.

Erener 2005 birincisi Helena Paparizou ve 1999 birincisi Charlotte Perelli ile birlikte sahne aldı.

Türkiye son kez 2012 yılında Can Bonomo ile katıldı.

Yarı final öncesi Malmö kentindeki Filistin yanlısı protestoya katılanlar arasında iklim aktivisti Greta Thunberg de vardı.

BBC'ye konuşan Thunberg, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonuna karşı ses yükseltmenin ve harekete geçmenin "ahlaki bir yükümlülük" olduğunu söyledi.

Thunberg, “Eurovision yarışmasının yapıldığı sırada Malmö sokaklarını dolduran on binlerce insan bunun devam etmesini kabul etmeyeceğimizi söylüyorsa, bu çok güçlü bir sinyaldir ve bir fark yaratır” dedi.

Reuters'a konuşan Matilda Varatta adlı gösterici ise Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ardından olduğu gibi İsrail'in de diskalifiye edilmesini istediğini söyledi.

Varatta, “Eurovision yarışmasının siyasi olmadığı doğru değil, her zaman siyasi bir yarışma oldu ve her zaman da öyle olacak" dedi.

Yarışmada İsrail için sahne alacak olan Golan daha önce yaptığı bir açıklamada, "Müziğe, iyi enerjiye odaklandım. Beni destekleyen çok fazla insan var ve özellikle bu zamanlarda ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum" dedi.

Malmö'de daha düşük katılımlı İsrail yanlısı gösteride insanlar Golan'ı desteklemek için Hurricane şarkısını söyledi.

İsveç'in Svenska Dagbladet gazetesine konuşan Yael Sages Wahlström adlı bir gösterici "Eurovision'la pek ilgilenmiyorum. Ancak İsrail'e karşı böylesine büyük bir nefret fırtınası estirildiği için destek vermek istedim" dedi.

Geçtiğimiz süreçte pek çok ülke İsrail’in, Gazze’de büyük bir yıkıma neden olan saldırıları nedeniyle yarışmaya dahil edilmemesi için çağrılarda bulunmuştu.

İzlanda, Finlandiya, Norveç, Danimarka ve İsveç'te benzer itirazlar dile getirildi. Bu ülkelerde sanatçılar Rusya'nın iki yıl önce başlayan Ukrayna işgali sonrası diskalifiye edildiğini hatırlattı.

Eurovision organizatörleri, Ukrayna ve Gazze'deki durumların farklı olduğunu söyleyerek İsrail'in yarışmadan çıkarılması çağrılarına direndi.

İsrail'in şarkısı neden tartışma yarattı?

İsrail'in kamu yayıncısı Kan'a göre Hurrican şarkısının sözleri kişisel bir kriz yaşayan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Yarışmanın organizatörleri, İsrail'in şarkısını, sözlerini "siyasi tarafsızlık" kuralını ihlal ettiğini söyleyerek yarışmadan men etmişti.

İsrail devlet televizyonu Kan, ilk olarak 7 Ekim'deki Hamas saldırısına gönderme yapan şarkının sözlerinin değişmeyeceğini ilan etmişti.

Ancak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin yarışmaya katılmasını sağlayacak "gerekli değişikliklerin" yapılması çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine Kan, yarışmada İsrail adına yer alacak şarkının sözlerinin değişmesi için organizatörlere başvuruda bulundu.

Türkçeye "Ekim Yağmuru" olarak çevrilen şarkının sözleri İngilizce yazılmıştı. Şarkının sözlerinde, "Hepsi iyi çocuklardı, her biri. Erkeklerin ağlamadığını kim söylemiş? Saatlerce... Ve çiçekler. Hayat korkaklar için bir oyun değil" ifadeleri yer alıyor.

Şarkıdaki "çiçek" sözlerinin, savaşta hayatını kaybedenlere yapılmış bir gönderme olduğu belirtiliyor.