Kayıp milyarderleri işte böyle arıyorlar

Pakistanlı bir milyarder ve onun 19 yaşındaki oğlu…Milyarder bir kaşif… Dünyaca ünlü bir dalgıç…Ve onları taşıyan Titan adlı mini denizaltıyı kullanan bir başka milyarder…

Bu 5 kişi, Kanada’nın Newfoundland eyaletinin 500 kilometre açığında, Atlantik Okyanusu’nun dibinde yatan Titanik batığına dalan mini denizaltıda kurtarılmayı bekliyor. Denizaltı Titan ile onu takip eden ana gemi arasındaki radio frekansı, geçtiğimiz pazar günü, suya daldıktan 1 saat 45 dakika sonra bilinmeyen bir neden dolayı kesildi. Mini denizaltı, Titanik turistlerini 250 bin dolar karşılığında taşıyan Ocean Gate firmasına ait.

Kanadalı şirketin pazartesi günü kendi imkanlarıyla yaptığı kurtarma çalışmaları sonuç vermeyince ABD ve Kanada hükümeti devreye girdi. Umutlar tam tükenirken, salı bir “mucize işareti” geldi. P3 uçağının yarım saatte bir okyanusa bıraktığı sonar cihazlarından bir tanesi “dipten ses” keşfetti. Ama başka ses duyulmadı.

ABD’li kurtarma ekipleri, “Denizaltıda 48 saatlik oksijen kaldı” dediklerinde saatler salı gecesi 23.00’ü gösteriyordu. Kayıp milyarderlere gece boyunca ulaşılamazsa, siz bu satırları okurken oksijenleri bitmiş olacak. İngiliz basını dün “Mucize için dua ediyoruz” başlıkları ile yayına çıkarken, ABD basını daha çok Amerikan Sahil Güvenlik güçlerinin verdiği çabaya dikkat çekti.

Titanik’in batığı su yüzeyinden 3 bin 810 metre altında deniz yatağında yatıyor. Mini denizaltının bin 828 metre su altında bir noktada olduğuna inanılırken; Amerikan basını “Sahil Güvenlik’in elindeki ekipmanlar ne yazık ki suyun 1 kilometre altında çok da işe yaramıyor” diye yazdı.

Titanik enkazının bulunduğu noktada basıncın yüzey basıncının tam 380 katı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, kurtarma çalışmalarıyla ilgili umutsuz olduklarının altını çizdi. Tarihin en büyük deniz kazasında Titanik adlı transatlantik, 1912 yılında bin 500 yolcusuyla birlikte bir aysberge çarptıktan sonra batmıştı.

3 milyarder 1 dalgıç ve 1 genç

Titan adlı denizaltıda bulunan 5 yolcudan ilki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding. Merkezi BAE’de olan Action Aviation adlı havacılık şirketinin sahibi olan Harding, deneyimli bir pilot.

2019’da dünyanın iki kutbu arasındaki en hızlı uçuşu gerçekleştirerek Guinness Rekorlar Kitabı’na giren 58 yaşındaki Harding, 2021’de okyanusun en derinine daldı, Haziran 2022’de milyarder Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin’le uzaya çıktı. Şahsi serveti tam bilinmiyor.

Pakistanlı milyarder Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Sulaiman Dawood, denizaltıdaki diğer iki turist. Dawood, petrokimyadan, gübreye, bilgi işlemden gıdaya kadar değişik iş alanlarında faaliyet gösteren bir holding yönetiyor. 4’üncü turist ise ünlü dalgıç Paul-Henrş Nareolet… 5’inci kişi ise denizaltıyı da kullanan Ocean Gate’in CEO’su Stockton Rush… 61 yaşındaki milyarder bugüne kadar 250 civarında turisti Titanik batığına indirdi.