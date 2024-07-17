Kenya'daki kadın katili 30 gün gözaltında tutulacak

Khalusha'nın avukatı John Maina Ndegwa, müvekkilinin itirafta bulunması için polis tarafından işkence gördüğünü iddia ederek söz konusu itirafın gülünç olduğunu söyledi. Savcılar ise zanlının kötü muameleye maruz kaldığı iddialarını reddetti.

Nairobi'nin Mukuru bölgesinde 12 Temmuz'da farklı zamanlarda öldüğü tespit edilen 9 kişinin cesedi bulunmuştu. İlk incelemelere göre, cesetlerden 8'inin kadın olduğu tespit edilmişti. Daha sonra aynı yerde ceset parçalarıyla dolu torbalar bulunduğu açıklanmıştı.

Kurbanlardan birine ait cep telefonunun adli incelemesinin ardından 33 yaşındaki Khalusha gözaltına alınmış, polis yetkilileri zanlının 42 kadını öldürdüğünü itiraf ettiğini bildirmişti.