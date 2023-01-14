Kiev'de patlama sesleri
Kiev'in belediye başkanı Vitaliy Kliçko, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyulduğunu açıkladı. Kiev son olarak yılbaşı gecesi saldırıya uğramıştı.
Haber Merkezi
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Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenko, Telegram'da başkentteki kritik altyapılarına füze saldırısının başladığını söyledi.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da "Kiev'in sol yakasındaki Dniprovskyi'de patlama sesleri duyuldu" dedi.
Son olarak yılbaşı gecesi saldırı gerçekleşmişti
Patlamaların nedeni henüz netlik kazanmadı. Ukrayna başkenti Kiev son olarak yılbaşı gecesi saldırıya uğramıştı.