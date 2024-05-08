Kim Jong-un'u yıkan ölüm: Propaganda ustası Kim Ki-nam 94 yaşında hayatını kaybetti

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Pyongyang yönetiminin Halkla İlişkiler ve Enformasyon Birimi üst yöneticilerinden ve 'propaganda ustası' olarak ünlenen 94 yaşındaki Kim, "ileri yaşa bağlı organ yetmezliğinden" hayatını kaybetti.

"Kuzey Kore'nin Goebbels'i" olarak anılan Kim'in cenazesine, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da katıldı.

Ölüm ilanında Kim için, "Kuzey Kore İşçi Partisi'nin emektarı ve her şeyini devrimin ideolojik saflığını güçlendirmek için adamış siyasi bir aktivist" ifadeleri kullanıldı.

Kim'in görevde bulunduğu yıllar boyunca propaganda operasyonlarını denetlediği ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yakınlığının 2009'da başladığı biliniyor.

Kuzey Kore'nin Goebbels'i

Kim, Nazi Almanyası döneminde Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı yapan Joseph Goebbels'e benzetiliyor.

1970'lerde Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisi'ne yakın ulusal gazete Rodong Sinmun'un başına getirilen Kim, ABD'nin 2016'da "insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle yaptırım listesine aldığı isimlerden biri olmuştu.