"Kim'in sonu Kaddafi gibi olabilir"

18 Mayıs 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını durdurması halinde Kim Jong Un'a iktidarda kalabileceğini, aksi takdirde sonunun eski Libya lideri Muhammed Kaddafi gibi olabileceğini söyledi.

Trump Haziran ayında planlanan zirve buluşmasını iptal etmediği ve ABD ile anlaşmaya vardığı takdirde Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim'in iktidarını koruması için ‘güçlü güvence' vermeye hazır olduklarını söyledi.

Trump, "Kim ülkesinde kalacak ve Kuzey Kore'yi yönetecek. Ülkesi zenginleşecek” dedi.

ABD Başkanı, "Pyongyang yönetimi ABD ile anlaşmaya yanaşmadığı takdirde sonu muhtemelen Libya lideri Muammer Kaddafi gibi olacak" diye konuştu. Kaddafi 2011 yılında, Batılı ülkelerin müdahalesi sonrasında muhalifler tarafından öldürülmüştü.

Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore ve ABD'nin ortak tatbikatına ve nükleer silah programını sona erdirme baskısına tepki göstererek, 12 Haziran'da Singapur'da yapılması kararlaştırılan TRump-Kim zirvesini iptal edebileceğini bildirmişti.

Öte yandan Kuzey Kore, ülkenin nükleer denemeleri durdurma yönünde attığı adımın küresel silahsızlanma için "önemli bir ilerleme" olduğunu bildirerek, uluslararası topluma, Kore Yarımadası'ndaki mevcut olumlu iklimi teşvik etmek adına verdiği aktif desteği artırması çağrısı yaptı.

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