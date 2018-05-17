Kore'de barış görüşmelerine ABD'yle tatbikat gölgesi

17 Mayıs 2018

ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatı nedeniyle dün Güney'le yapılması planlanan yüksek düzeyli müzakereleri askıya alan Kuzey Kore'den yeni bir açıklama geldi. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre, Kuzey Kore, iki ülke arasındaki yüksek düzeyli görüşmelerin askıya alınmasına yol açan 'bir dizi sorun çözülene kadar' Güney Kore ile yeni görüşme yapmama kararı aldı.

Kuzey Kore'nin Barışçı Birleşme Komitesi'nden Ri Son Gwon da, ABD'nin Güney Kore ile yaptığı 'Max Thunder' tatbikatını kınadı.

Kim ile Trump arasında 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirve de belirsizliğini koruyor. Kuzey Kore askeri tatbikata yönelik ilk tepkisini açıkladığında zirvenin iptal edilebileceği uyarısında bulunmuştu.

Kuzey Kore: Kim-Trump görüşmesini iptal ederiz