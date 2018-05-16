Kuzey Kore: Kim-Trump görüşmesini iptal ederiz

16 Mayıs 2018

Kuzey Kore, Washington'ın nükleer silahlardan vazgeçmesi konusunda ısrar etmesi halinde, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılması planlanan tarihi zirvenin iptal edilebileceğini duyurdu.

Kuzey Kore Resmi Haber Ajansı KCNA'ya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan "ABD bizi köşeye sıkıştırır ve tek taraflı olarak nükleer silahlarımızdan vazgeçmemizi isterse, görüşmelere olan ilgimizi kaybederiz ve beklenen Kuzey Kore-ABD zirvesine katılıp katılmamayı yeniden değerlendirmemiz gerekir" dedi.

Bakan Yardımcısı Kim, "zirvenin Kore Yarımadası'ndaki gerginliğin azaltması için büyük umutlar taşıdıklarını ve harika bir geleceğe yönelik büyük bir adım olarak gördüklerini" söyledi, ancak ABD'nin saçma açıklamalar yaparak zirve öncesi bizi provoke etmesi çok talihsiz" diye konuştu.

Trump ve Kim zirvesinin 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanıyor.

Kuzey Kore bugün Güney Kore'yle yapılması planlanan üst düzey görüşmeleri de, Güney Kore'nin ABD'yle birlikte yaptığı ortak askeri tatbikat nedeniyle iptal etmişti.

Kuzey Kore, Güney Kore görüşmesini iptal etti