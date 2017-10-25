Kırgızistan Meclis Başkanı istifa etti

25 Ekim 2017

Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov, görevi bıraktı.

Bir süredir görevi bırakacağı konuşulan Tursunbekov, istifa ettiğini ve siyasi yaşamına milletvekili olarak devam edeceğini bildirdi.

Genel kurulda veda konuşması da yapan Tursunbekov, şunları kaydetti:

"Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Cumhurbaşkanlığı görevi barışçıl şekilde devredilecek. Bu gelenek tüm devlet organlarında devam ederse Kırgızistan'da demokrasi gelişecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından oluşan 'siyasi sıcaklığı' düşürmek için istifa etmeye karar aldım."

Ülkede 15 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak isteyen Tursunbekov'un aday adaylığı, üyesi olduğu iktidardaki Sosyal Demokrat Partisi tarafından kabul edilmemişti. Tursunbekov, parti kongresinde parti yönetimine tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Sosyal Demokrat Partinin adayı Sooronbay Ceenbekov kazanmıştı.

Kaynak: AA