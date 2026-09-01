Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ŞİÖ Zirvesi sona erdi

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Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un başkanlığında başkent Bişkek'te Irıs Ordo Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 28 belgenin imzalanmasıyla tamamlandı.

"ŞİÖ'nün 25 Yılı: Sürdürülebilir Barış, Kalkınma ve Refah İçin Birlikte" sloganıyla yapılan toplantı sonucunda, örgütün kuruluşunun çeyrek asrını simgeleyen "25. Yıldönümü Bişkek Deklarasyonu" kabul edildi.

Deklarasyonda, tarafların bölgesel güvenlik, ekonomik işbirliği, sürdürülebilir kalkınma ve ortak vizyonuna ilişkin taahhütleri kayıt altına alındı.

ŞİÖ 25. Yıldönümü Bişkek Deklarasyonu kabul edildi ve 28 belge imzalandı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, zirvenin ardından ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na ve ŞİÖ Zirvesi'ne (ŞİÖ artı) ilişkin yaptığı değerlendirmede, 28 belgenin imzalandığını belirterek, toplantının sonuçlarını beş temel başlık altında özetledi.

Kulubayev, üye devletlerin Kırgızistan'ın dönem başkanlığını büyük övgüyle karşıladığını vurgulayarak, ülkesinin ŞİÖ'nün uluslararası otoritesini güçlendirmeye, faaliyetlerini geliştirmeye ve üye ülkeler arası pratik işbirliğini genişletmeye önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Zirvenin en önemli siyasi sonucunun örgütün kuruluşunun 25. yıl dönümünü simgeleyen Bişkek Deklarasyonu'nun kabul edilmesi olduğunu bildiren Kulubayev, kurumsal reform kapsamında devlet başkanları tarafından ŞİÖ Tüzüğü'nde Değişiklikler ve Ekler Protokolü'nün imzalandığını aktardı.

Öne çıkan diğer gelişmeler arasında, başkent Bişkek'te Sınır Aşan (Transnasyonal) Organize Suçlarla Mücadele Merkezi'nin kurulmasının yer aldığını söyleyen Kulubayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un kararıyla, Ala-Arça Devlet Doğa Parkı sınırları içerisindeki 4 bin 50 metre yükseklikteki isimsiz dağ zirvesine resmi olarak "Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi" adı verildiğini kaydetti.

Kulubayev, zirve kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil kalkınma, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi, liman ve lojistik merkezlerinin kurulması, uluslararası bilgi güvenliği, sentetik uyuşturucu ve öncülleriyle mücadele, enerji sistemleri, afet yardımları, aile kurumunun güçlendirilmesi ve suçla mücadele yasal çerçevesinin güncellenmesine yönelik kritik anlaşmaları imzaladı.

Bakan Kulubayev, bir sonraki ŞİÖ Zirvesinin Pakistan'da yapılacağını bildirdi.