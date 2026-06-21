Kırım'da benzin satışları durduruldu
Kırım'da akaryakıt satışına ilişkin dikkat çeken bir karar alındı. Bölgenin fiili yönetim başkanı Sergey Aksyonov, benzin istasyonlarında akaryakıt satışının durdurulduğunu ve mevcut yakıtın yalnızca temel hizmetler ile güvenlikten sorumlu kamu kurumlarına tahsis edileceğini açıkladı.
Kırım'ın fiili yönetim başkanı Sergey Aksyonov, bölgede benzin istasyonlarında akaryakıt satışının durdurulduğunu açıkladı.
Aksyonov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, akaryakıt tedarikine ilişkin alınan kararı duyurdu.
Yakıt yalnızca kamu kurumlarına verilecek
Aksyonov, bölgede benzin istasyonlarında akaryakıt satışının durdurulduğunu belirterek, mevcut yakıtın yalnızca temel hizmetlerin sürdürülmesi ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu kamu kurumlarına tahsis edileceğini bildirdi.
Kararın, bölgedeki kritik hizmetlerin kesintisiz devam etmesi amacıyla alındığı değerlendiriliyor.
Rafineri saldırıları piyasayı baskılıyor
Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, ülkede akaryakıt arzı üzerindeki baskıyı artırdı.
Saldırılar nedeniyle çok sayıda rafinerinin bakıma alındığı belirtilirken, Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak için dönem dönem ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.