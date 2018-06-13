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Kırım'ın tamamında elektrikler kesildi

Kırım'ın tamamında elektrikler kesintisi yaşanıyor. Elektrik kesintisine Rusya'nın güneydoğusundaki Taman santralinde yaşanan arızanın neden olduğu belirtiliyor.

Kırım'ın tamamında elektrikler kesildi
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Rusya Enerji Bakanlığı, Rusya'daki elektrik santralinde meydana gelen bir kaza nedeniyle Kırım'da geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.

Kırım Başbakanı Sergey Aksyonov, Rusya'nın güneydoğusunda Taman'da bulunan elektrik santralinde yaşanan aksaklık nedeniyle elektriklerin kesildiğini söyledi.

Ukrayna'da 2014'de Rus yanlısı yönetime karşı Batı yanlısı yönetimin iktidara gelmesinin ardından Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etmiş ve Ukrayna'nın doğusundaki Rus nüfusunun yoğun olduğu Donetsk ve Luhansk bölgesinde isyancılar yönetime karşı mücadele başlatmıştı. Krizi çözmek amacıyla yapılan müzakereler sonucunda ateşkesin sağlanması, ağır ve hafif silahların bırakılması ve esirlerin serbest bırakılmasını öngören Minsk Anlaşması yapılmış, ancak yapılan ihlaller sonucu bir türlü ateşkes sağlanamamıştı.

Kaynak: AA

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