Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemi seferleri yeniden başlayabilir

Maersk’ten yapılan açıklamada, Kızıldeniz ve Aden Körfezi çevresindeki son güvenlik durumunun, Maersk ve diğer nakliyecilerin güvenlik amacıyla bölgeden uzaklaşmasına sebep olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "24 Aralık 2023 Pazar günü itibarıyla daha önce duyurulan çok uluslu güvenlik girişimi olan Refah Muhafızı Operasyonu'nun (OPG) deniz ticaretinin Kızıldeniz/Aden Körfezi'nden geçmesine ve bir kez daha Süveyş Kanalı'nın Asya ile Avrupa arasında bir geçit olarak yeniden kullanılmasına imkan vermek için kurulduğu ve konuşlandırıldığı teyidini aldık." ifadeleri kullanıldı.

"OPG girişiminin faaliyete geçmesiyle, gemilerin Kızıldeniz'den hem doğuya hem de batıya doğru transit geçişlerine yeniden izin vermeye hazırlanıyoruz." bilgisine yer aldığı açıklamada, bu konuda ilerleyen günlerde daha fazla ayrıntının açıklanacağı belirtildi.