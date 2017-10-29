Koalisyon ülkeleri Yemen için toplandı

29 Ekim 2017

Yemen'deki meşru hükümete destek veren uluslararası koalisyonun dışişleri bakanları ve genelkurmay başkanlarınca düzenlenen toplantı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı.

Toplantının açılış konuşmasını Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr yaptı.

Husilerin Yemen'de darbe yaparak ülkeyi adeta kaçırdıklarını söyleyen Cubeyr, Husilerin, başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere bölgedeki ülkelerin güvenliğini de tehlikeye attığını belirtti.

Cubeyr, Husilerin ülkesine ve bölge güvenliğine yönelik devam eden tehditlerinden dolayı "askeri müdahale" seçeneğine başvurduklarını vurgulayarak, "Husilerin insanlık dışı eylemleri ve tüm uluslararası yasaları çiğneyerek gerçekleştirdikleri terör eylemlerini, bölgede terörün en büyük finansörü olan İran'ın desteği olmadan gerçekleştirmesi mümkün değil." dedi.

Yemen'e yönelik ablukaya rağmen Husilerin hala silah desteği aldığına dikkati çeken Cubeyr, İran'ın Husilere ve eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih milislerine silah göndermeye devam ederek hem barış girişimlerini sonuçsuz bıraktığını hem de Husilerin ve Salih rejiminin ayakta kalmasını sağladığını söyledi.

Suudi Arabistan, BAE, Sudan, Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Cibuti, Yemen, Malezya, Pakistan, Senegal, ve Fas'ın Dışişleri Bakanları ve Genelkurmay Başkanlarının katılımıyla Riyad'da gerçekleştirilen toplantı, Cubeyr'in açılış konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

Bir günlük toplantının kapanış bildirgesi ve basın toplantısının ardından sona ermesi bekleniyor.

Kaynak: AA