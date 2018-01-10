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Kodak da kripto para işine giriyor

Kripto para furyasına katılan son şirketlerden Kodak'ın hisseleri, kendi kripto para birimini çıkaracağını duyurmasının ardından yüzde 92 arttı.

Kodak da kripto para işine giriyor
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Fotoğrafçılık şirketi Kodak, kendi kripto para birimi KodakCoin'i çıkaracağını açıkladı.

Dijital fotoğrafçılığın yükselişiyle piyasa payını diğer şirketlere kaptıran New York merkezli şirket, Londra merkezli Wenn Media Group ile işbirliği yaparak KodakCoin'i çıkaracağını duyurdu.

Şirketin hisseleri, açıklamanın ardından New York borsasında yüzde 92 arttı.

Kodak Genel Müdürü Jeff Clarke, "Bu teknolojiler, fotoğrafçılık topluluğuna yaratıcı ve kolay bir şekilde telif haklarını koruma imkanı veriyor" dedi.

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