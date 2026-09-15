Kolombiya, Türk iş insanı Çankaya'nın kullandığı uçağın enkazına ulaştı

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Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçak, 13 Eylül'de yerel saatle sabah 09.23'te telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kaybolmuştu.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği, kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından izlediklerini ve Mehmet Çankaya ile uçaktaki diğer yolculara ulaşılması amacıyla yerel makamlarla temas halinde olduklarını belirtti.

Kaza bölgesine kara yoluyla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma ekiplerinin helikopterlerle bölgeye indirilmesi planlandı ancak arazinin sarp ve engebeli olması yüzünden ekiplerin doğrudan kaza noktasına havadan indirilmesi mümkün olmadı.

Bunun üzerine kurtarma ekipleri, kaza bölgesine yakın bir noktaya helikopterlerle indirildi. Ekipler, zorlu arazi koşullarında gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından kazadan üç gün sonra enkaza karadan ulaşmayı başardı.

Dağın yamacına çarpan uçağın parçalarının geniş bir alana dağıldığı, bölgenin dik ve sarp yamaçlardan oluşması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdüğü bildirildi.

Kolombiyalı yetkililer, kazazedelerin durumu ve uçağın enkazına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Uçakta 5 kişi bulunuyordu

Uçağın Choco bölgesindeki Condoto'da bulunan Mandinga Havalimanı'ndan Bogota'daki Guaymaral Havalimanı'na gitmek üzere havalandığı ve uçakta Çankaya'nın yanı sıra 4 Kolombiyalı uyruklu yolcunun da bulunduğu belirtiliyor.

Arama kurtarma çalışmalarına hava unsurlarıyla destek verilirken, bölgenin Kolombiya'nın ulaşılması en güç coğrafyalarından biri olduğu ifade edildi.

Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ve kurtarma ekipleri, uçağın Risaralda bölgesine bağlı Pueblo Rico belediyesi sınırlarında, yaklaşık 9 bin feet yükseklikteki dağlık alanda düştüğünü belirlemişti.

Uçağın kaybolmasının ardından bölgede acil durum radyo vericisinin (ELT) de devreye girdiği bildirilmişti.