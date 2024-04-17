Komşuda hayat durdu: Yunanistan'da kitlesel genel grev başladı

Yunan İşçileri Genel Konfederasyonu (GSEE), Yunanistan için son yılların en büyük genel grevini başlattı.

Sendikalar, öğrenci dernekleri, STK'lar, başkent Atina'nın merkezinde yer alan Syntagma Meydanı'nda toplanırken alınan 24 saatlik grev kapsamında Yunanistan'da hayat adeta durma noktasına geldi.

Trafik polisi, ana yollarda trafik düzenlemeleri gerçekleştirirken merkezi yollarda acil durum önlemleri aldı.

GSEE'nin grev çağrısına katılan eylemciler, hükümetin kemer sıkma politikasını ve enflasyon sebebiyle yaşanan fiyat artışlarını protesto etti. Eylemciler, alım gücünü korumak amacıyla asgari ücrette artış çağrısında bulunurken ülke genelinde uygulanan toplu iş sözleşmesinin eski haline getirilmesini talep etti.

"Toplu iş sözleşmesi derhal uygulansın"

GSEE Başkanı Yiannis Panagopoulos grev öncesinde basın toplantısı düzenledi. Panagopoulos, "Kurtarma paketleri sırasında bize (önlemlerin) Yunanistan yeniden ayağa kalkana kadar sadece birkaç yıl süreceği söylendi. Şu anda olan bu değil. Çalışma yasalarını, kolektif ve bireysel çalışma haklarını yeniden tesis etmenin hiçbir maliyeti yoktur. Ve bu bize adil ücret arayışımız için gerekli araçları sağlar" ifadelerini kullandı.

"Toplu İş Sözleşmeleri istiyoruz ve bunu şimdi istiyoruz" sloganıyla genel grev başlatan GSEE'nin Başkan Yardımcısı Dimitris Tahmadzidis yaptığı açıklamada, "Hükümetten, özel sektöre ve genel olarak işgücü piyasasına normallik getirmesini istiyoruz. Toplu iş sözleşmesi derhal uygulansın talebimizin yanı sıra hükümetin tek taraflı olarak asgari ücreti belirlemesine olanak tanıyan memorandum düzenlemelerinin kaldırılmasını istiyoruz" dedi. diyen

Tahmadzidis, GSEE'nin bu yöndeki mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Başkanı Dmitris Kuçumbas, "Tüketim malları üzerindeki KDV'de dahil olmak üzere enerji ve yakıt üzerindeki doğrudan ve dolaylı vergilerin kaldırılması ve yaşam maliyetiyle başa çıkmak için tüm çalışan insanlarla birlikte mücadele ediyoruz. Önlemler talep ediyoruz. Toplu İş Sözleşmeleri imzalanmalı, ücretler ve emekli maaşları arttırılmalı" ifadesinde bulundu.

Gemiler limanlara bağlandı, tren seferleri durdu

Başlıca sendikalar ve federasyonlar tarafından alınan kararlar doğrultusunda kamu sektörü çalışanları da greve giderken gemiler limanlara bağlandı, tren seferleri durdu, taksiciler direksiyon başından kalktı.

Panhelenik Denizciler Federasyonu, "24 saatlik greve katılma kararı alınması nedeniyle gemiler ülkenin dört bir yanındaki limanlarda bağlı kalacak ve bu nedenle o gün feribot seferleri yapılamayacak" duyurusu yaptı.

Panhelenik Demiryolu Çalışanları Federasyonu (POS), GSEE tarafından ilan edilen greve katılma kararını "oybirliğiyle" verdiklerini açıkladı.

POS tarafından yapılan açıklamada, "GSEE tarafından ilan edilen 24 saatlik grev nedeniyle, 17 Nisan 2024 Çarşamba günü, Banliyö de dahil olmak üzere tüm ağdaki güzergahlarda askıya alınmıştır. Değişiklikler olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Taksi Şoförleri Sendikası (SATA), "17 Nisan 2024 Çarşamba günü sabah 5'ten öğleden sonra 3'e kadar iş bırakma ve GSEE'nin seferberliğine katılma kararı almıştır" duyurusu yaptı.