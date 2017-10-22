Körfez ülkeleri, Mısır'dan tarım ürünü ithalatına izin verdi
BAE, Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi ülkelerin Mısır'dan tarım ürünü ithalatına getirdiği yasak kaldırıldı. Söz konusu ülkeler, pestisit kalıntılarının izin verilen miktardan yüksek olması nedeniyle geçen aylarda Mısır'dan ithalatı durdurmuştu.
Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt'in ülkesine yönelik tarım ürünleri yasağını kaldırdığını bildirdi.
Konuya ilişkin açıklamayı Mısır Tarım Bakanı Abdulmunim el-Benna yaptı.
Benna, kriterlere uymaması halinde ülkedeki tüm ürünler için ithalat yasağı getirilmesi yerine yalnızca sorunlu ürünün ithalatının durması için çalışmalar yapıldığını kaydetti.
BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Sudan gibi bazı Arap ülkeleri, geçen aylarda "pestisit kalıntıları oranlarının yasal sınırdan yüksek" çıkması nedeniyle Mısır tarım ürünlerinin ülkeye girişine yasak getirmişti.
Kaynak: AA