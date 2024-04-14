Korsanlar gemiyi serbest bıraktıklarını duyurdu: '5 milyon dolar ödendi'

İki Somalili korsan, 5 milyon dolarlık fidyenin ödenmesinin ardından, kaçırılan 'MV Abdullah' isimli geminin 23 mürettebatıyla birlikte serbest bırakıldığını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan korsanlardan Abdirashiid Yusuf, "Para bize iki gece önce getirilmişti. Sahte olup olmadığına baktık. Sonra parayı gruplar arasında bölüştürdük, hükümet güçlerinden de uzak durarak oradan ayrıldık" bilgisini verdi. Yusuf, geminin mürettebatıyla birlikte salıverildiğini belirtti.

Mart ayında kaçırılmıştı

Bangladeş bandıralı dökme yük gemisi 'MV Abdullah' mart ayında Mozambik'ten Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderken kaçırılmıştı. Olay, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun yaklaşık 600 deniz mili doğusunda meydana gelmişti.

Bölgede 2008-2018 yılları arasında artış gösteren korsanlık faaliyetleri, o dönemden bu yanan azalsa da geçen yıl yeniden yükselişe geçti. Bazı uzmanlara göre, Somalili korsanlar, Yemen'deki Husilerin Gazze'ye saldırı başlatmasının ardından Kızıldeniz'deki İsrail bağlantılı gemileri hedef almasının yarattığı kaostan ya da genel anlamda faaliyet gösterdikleri denizlerde azalan güvenlik önlemlerinden faydalanıyor olabilir.