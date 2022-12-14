Kosova-Sırbistan'da gerilim had safhada

Lajcak ve ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.

Kosova Hükümet binasında bir saatten fazla süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lajcak, Kosova’nın kuzeyinde şu anda zor bir durum olduğunu ve bu yüzden Priştine’ye ziyaret gerçekleştirdiğini ifade etti.

AB’de bu haftanın yoğun geçtiğini, dışişleri bakanları toplantısı düzenlendiğini anımsatan Lajcak, burada Kosova konusuna ve bu durumun çözümünün ne olabileceğine oldukça yoğun ilgi gösterildiğini aktardı.

Başbakan Kurti ile bir dizi konuyu uzunca görüştüklerini kaydeden Lajcak, bugün Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da temaslarda bulunacağını belirtti.

AB Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) ve Kosova Barış Gücü (KFOR) yetkilileriyle de görüşeceğini aktaran Lajcak, "Soruna çözüm bulmaya çalışacağız çünkü durum iyi değil. Kötü bir şey olmasını beklemeyi göze alabileceğimizi düşünmüyorum" dedi.

Escobar da görüşmede Sırp Belediyeler Birliği konusundaki tavrını net olarak belirttiğini, ayrıca Fransız-Alman teklifinin de ele alındığını söyledi.

AB kolaylaştırıcılığındaki diyalog sürecine odaklanılması gereğini görüştüklerini belirten Escobar, "Yakın gelecekte bu krizle ilgili ilerleme kaydedilmesini umuyoruz. AB Özel Temsilcisinin burada bulunması beni çok cesaretlendirdi ve Fransız-Alman teklifinde ilerleme kaydedilmesi yönündeki gayretleri için desteğimi ifade ettim." diye konuştu.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova'nın kuzeyinde Sırp çoğunluklu 4 belediyede erken yerel seçim hazırlıkları sırasında geçen hafta Merkez Seçim Komisyonu ofisleri ile Kosova emniyet mensuplarına maskeli bir grup tarafından saldırı düzenlenmişti.

Kosova polisinin, saldırıların şüphelisi olarak değerlendirdiği Sırp kökenli eski emniyet mensubu Dejan Pantic'i gözaltına almasının ardından Kosovalı Sırplar, ülkenin kuzeyine 10 Aralık Cumartesi günü barikatlar kurmuştu.

EULEX'e bağlı devriye ekibi, Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan Belediyesine bağlı Rudare bölgesinde yerel Sırplarca kurulan barikatlar yakınında ses bombasıyla saldırıya uğramıştı.

AB, NATO, ABD ve İngiltere, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, olayların ardından yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde yer alan 4 belediyede düzenlenmesi planlanan erken yerel seçimlerin, oylama sırasında güvenliğin sağlanamayacağı gerekçesiyle Nisan 2023'e ertelendiğini duyurmuştu.​​​​​​​