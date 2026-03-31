Kosovalılar Türk mü? Kosova'nın nüfusu kaç, nerede?

Kosova - Türkiye maçı için nefesler tutuldu. İki ülke Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak. Mücadele öncesi Kosova'ya dair bilgiler yoğun şekilde araştırılıyor. En çok da "Kosovalılar Türk mü" sorusu yöneltiliyor.

Kosovalılar Türk mü?

17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova halkının tamamı etnik olarak Türk değildir; ancak ülkede köklü bir geçmişe sahip ve resmi olarak tanınan bir Türk azınlığı bulunmaktadır.

Kosova nüfusunun büyük çoğunluğunu (yaklaşık %92) Arnavutlar oluştururken, Türkler nüfusun yaklaşık %1,1'ini oluşturuyor.

Türk nüfusu genel olarak Prizren, Mamuşa, Priştine, Mitroviça, Vıçıtırın ve Gilan gibi bölgelerde yoğunlaşmıştır.

Kosova, 1389-1913 yılları arasında yaklaşık beş asır boyunca Osmanlı-Türk hâkimiyetinde kalmıştır

Bu dönemde bölgeye Müslüman Oğuz Türklerinin yerleşmesiyle Türk nüfusu yoğunlaşmış ve Türkçe genel kültürel dil haline gelmiştir.

Ayrıca bölgede Osmanlı öncesi dönemden kalma, Göktürk alfabesine benzer damga şekilleri gibi Türk izlerine de rastlanmaktadır.

Kosova nüfusu kaç?

2024 Nüfus Sayımı: 2024 yılında yapılan sayım sonuçlarına göre Kosova'nın nüfusu 1.585.566 kişidir.

Kosova nerede?

Kosova, resmî adıyla Kosova Cumhuriyeti, Güneydoğu Avrupa'da yer alan ve denize kıyısı bulunmayan bir Balkan ülkesidir.

Ülkenin coğrafi konumu ve komşuları şu şekildedir:

Güneybatıda: Arnavutluk

Batıda ve Kuzeybatıda: Karadağ

Kuzeyde ve Doğuda: Sırbistan

Güneydoğuda ve Güneyde: Kuzey Makedonya