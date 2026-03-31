Kosovalılar Türk mü? Kosova'nın nüfusu kaç, nerede?
Bu akşam A Milli Futbol Takımı'mız Kosova ile Dünya Kupası'na gidebilmek için mücadele verecek. Tarihi maç öncesi Kosova hakkında bilgi alınmak isteniyor. Arama motorlarında sıkça "Kosovalılar Türk mü" sorusuna cevap aranıyor.
Kosovalılar Türk mü?
17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova halkının tamamı etnik olarak Türk değildir; ancak ülkede köklü bir geçmişe sahip ve resmi olarak tanınan bir Türk azınlığı bulunmaktadır.
Kosova nüfusunun büyük çoğunluğunu (yaklaşık %92) Arnavutlar oluştururken, Türkler nüfusun yaklaşık %1,1'ini oluşturuyor.
Türk nüfusu genel olarak Prizren, Mamuşa, Priştine, Mitroviça, Vıçıtırın ve Gilan gibi bölgelerde yoğunlaşmıştır.
Kosova, 1389-1913 yılları arasında yaklaşık beş asır boyunca Osmanlı-Türk hâkimiyetinde kalmıştır
Bu dönemde bölgeye Müslüman Oğuz Türklerinin yerleşmesiyle Türk nüfusu yoğunlaşmış ve Türkçe genel kültürel dil haline gelmiştir.
Ayrıca bölgede Osmanlı öncesi dönemden kalma, Göktürk alfabesine benzer damga şekilleri gibi Türk izlerine de rastlanmaktadır.
Kosova nüfusu kaç?
2024 Nüfus Sayımı: 2024 yılında yapılan sayım sonuçlarına göre Kosova'nın nüfusu 1.585.566 kişidir.
Kosova nerede?
Kosova, resmî adıyla Kosova Cumhuriyeti, Güneydoğu Avrupa'da yer alan ve denize kıyısı bulunmayan bir Balkan ülkesidir.
Ülkenin coğrafi konumu ve komşuları şu şekildedir:
Güneybatıda: Arnavutluk
Batıda ve Kuzeybatıda: Karadağ
Kuzeyde ve Doğuda: Sırbistan
Güneydoğuda ve Güneyde: Kuzey Makedonya