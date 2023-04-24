Kosova’ya AB’ye vizesiz seyahatin iki nedeni
Avrupa Parlamentosu’nda imzalar atıldı: Kosova vatandaşları 1 Ocak 2024 itibarı ile Şengen Bölgesi’ne vizesiz seyahat edebilecek. Bu kararın ardında 1.8 milyon nüfuslu Avrupa'nın en genç ülkesinin verdiği ekonomik sözleri yerine getirmesi ve Avrupa Birliği’nin Rusya’nın Balkanlar'daki etkisini yok etme isteği var.
Emre ERGÜL
Avrupa Parlamentosu’nda geçtiğimiz hafta önemli bir imza töreni yapıldı. Strasbourg’daki genel merkezde atılan imzalara göre, Kosova pasaportu taşıyanlar, 1 Ocak 2024 itibarıyla Şengen Bölgesi’nde vizesiz seyahat edebilecek.
Kosova Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi “Kosovalıların vize alamamasından dolayı binlerce fırsatlar kaçtı. Artık AB ile bağlarımız güçlenecek” derken, AP’nin Kosova Raportörü Thijs Reuten de “Kosova dışındaki tüm bölge vatandaşları vizesiz seyahat edebiliyordu. Haksızdı, adaletsizdi ve bu durum artık sona erdi” dedi.
Pozitif rakamlar
Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya vatandaşları Aralık 2009; Arnavutluk ve Bosna Hersek vatandaşları da Aralık 2010’dan bu yana vizesiz Şengen Bölgesi’nde seyahat edebiliyor.
Reuten’e göre, süreç 2008’de bağımsızlığını ilan eden Kosova için “uzun ve zorlu” oldu. Kosovalılar mutlu sona tam 11 yılda ulaşabildi. Vize serbestisinin ardında iki büyük etken bulunuyor. AB medyasına göre, ilki ve en önemlisi, yolsuzluk ve yoksullukla yıllarca mücadele eden Kosova’nın ekonomik sözlerini yerine getirmesi…
1.8 milyon nüfuslu Avrupa’nın en genç ülkesi, pozitif büyüme rakamları ortaya koydu. 2006-2022 yılları arasında gayrı safi milli hasıla artışında ortalama yüzde 3.64’lik bir oran tutturdu. Ülke 2021 yılında yüzde 16.32’lik rekor bir artışa imza attı.
Metal ihracatçısı
Kosova ağırlıklı olarak metal (toplam ihracatın yüzde 47’si) ve mineral ürünleri (toplam ihracatın yüzde 30’u) ihraç eden bir ülke… Diğer ihracatlar arasında hazır gıda, plastik ve kauçuk, makine, ev aletleri ve elektrik malzemeleri ile tekstil yer alıyor.
AB'nin beş ülkesi Kosova'ya "Hayır" dedi
Dünyanın en büyük beşinci linyit kömürü rezervlerine sahip olan Kosova, altın, krom, nikel ve aleminyum zengini… Ünlü yaşam maliyet sitesi Numbeo’ya göre, kira hariç Kosova’da aylık yaşamın bir kişiye maliyeti 393 euro (8 bin 472 Türk Lirası). Bu rakam, dört kişilik bir aile için bin 337 euro (28 bin 800 TL).
İstatistiklere göre, bir litre sütün 1 euro, bir kilo muzun 1.23 euro olduğu Kosova’da yaşamak Türkiye’den yüzde 14.3 daha ucuz. Ülkede yoksulluk oranı ise yüzde 34.2… Birleşmiş Milletler’e göre yaklaşık 90 bin Kosovalı mesken yardımı alıyor.
193 BM ülkesinin 114’ünün tanıdığı Kosova’nın bağımsızlığını AB’nin 27 ülkesinden 22’si tanıyor. Tanımayan 5 AB ülkesi şunlar: İspanya (Bask ve Katalonya’ya örnek olur diye), Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan (KKTC nedeniyle) ve ülkelerdeki azınlıklara emsal teşkil eder diye Slovakya ve Romanya.
Radio Free Europe’a göre, tanınma sorunu yaşayan Kosova’ya vize serbestisi tanınmasının ikinci nedeni ise siyasi: “Kosova’ya vizesiz seyahat süreci, Rusya’nın Ukrayna işgali (24 Şubat 2022) sonrası hızlandı. Avrupa Birliği, Rusya’nın Balkanlar’daki etkisini yok etmek istiyor ve bu nedenle bu konuda adımlar attı.”