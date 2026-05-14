Kremlin duyurdu: Trump'ın ardından Putin de Çin'e gidiyor!

ABD Başkanı Donald Trump, 9 yıl aradan sonra Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ziyaret etmek ve diplomatik temaslarda bulunmak üzere ABD'nin önde gelen iş adamları ile dün Pekin'e uçtuç Burada resmi törenle karşılanan Trump, 3 gün sürecek ziyaretine resmen başlarken ikili görüşmelerde ana gündemin ticaret savaşları ve İran ile gerilim olması bekleniyordu.

Putin de Çin'e gidiyor

Dünya ABD-Çin görüşmesini takip ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Çin'i ziyaret edeceği açıklandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in çok yakında Çin'i ziyaret edeceğini ve ziyaret hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Peskov, ziyaretin içeriği ve tarihine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, en son geçen sene eylül ayında Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelmişti.