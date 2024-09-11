Kremlin: Putin'in Türkiye'yi ziyareti için hazırlıklar sürüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret etmeye yönelik hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Peskov'un verdiği bilgilere göre, ziyaretin detayları tamamlandığında Putin’in Türkiye’ye seyahati gerçekleşebilir.

Ayrıca Peskov, liderlerin Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenecek BRICS Zirvesi kapsamında da bir araya gelebileceğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süredir Türkiye'nin de üye olması gündeme gelen BRICS'in 20-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek 16. BRICS Zirvesi'ne katılacağı bildirilmişti.

Putin-Erdoğan görüşmesinin içeriği ve tarihi henüz netleşmiş olmasa da, bu görüşme iki ülke arasındaki stratejik ve bölgesel iş birliğinin devamı açısından önemli olarak değerlendiriliyor.

Türkiye ve BRICS gündemi

Bloomberg, Türkiye'nin BRICS grubuna katılmak için resmen başvuruda bulunduğunu duyurmuştu.

Türkiye'nin BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) grubuna katılma girişiminin, küresel nüfuzunu artırma ve geleneksel Batılı müttefiklerinin ötesinde yeni ittifaklar kurma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.