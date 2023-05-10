Kritik toplantı başladı! Türkiye, Rusya, İran ve Suriye aynı masada...
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının “Suriye konulu” toplantısı Rusya'da başladı.
Haber Merkezi
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Başkent Moskova’daki Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katılıyor.
Lavrov’un, basına açık kısmında açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, Suriye krizinin çözümüne ilişkin istişareler yapılacak.