Kriz, aylık 10 bin Türk'ü vizeden ediyor

18 Ekim 2017

Dilek ESKİ BEZİRKAN

NEW YORK - ABD ve Türkiye arasındaki vize kriziyle ilgili tartışmalar sürüyor. New York Barosu avukatlarından Gökhan Yazıcı, her ay yaklaşık 9 bin 500-10 bin Türk'e göçmen olmayan vize verildiğini, ancak söz konusu sayıdaki Türk'ün kriz çözülünceye kadar bu vizeden yararlanamayacağını söyledi.

Göçmen olmayan vizelerin ABD dışında daimi ikamet eden bir kişiye turizm, ziyaret, tıbbi tedavi, iş, geçici iş veya eğitim için ABD'de geçici kalmalarına imkan veren vizeler olduğunu kaydeden Yazıcı, "Örneğin iş, turizm, tıbbi tedavi, ABD'den transit geçiş, mürettebat vizesi, akademik veya dil öğrencisi, mesleki veya akademik olmaya eğitim vizeleri, değişim programı, basın mensubu ile gazeteciler bu kapsama girmektedir" dedi.

Geçen yıl 113 bin 230 vize verildi

Yazıcı, 2014 yılında toplam 100 bin 24, 2015 yılında 104 bin 844, geçen yıl ise 113 bin 230 vize verildiğini söyledi. Yazıcı, "Genel olarak mevsimsel değişimler gösterse de, kabaca, bu vizelerin yüzde 60-65 ini B1/B2 Turist, Ziyaretçi Vizesi, yüzde 25-30'unu J-1 Değişim Programı ve yüzde 5 civarında bir kısmını ise F-1 öğrenci vizelerinin oluşturduğunu söylemek mümkün. Gerisini de diğer göçmen olmayan vizeler oluşturuyor" diye konuştu.

Trump dönemi

ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesinden sonraki mart-ağustos aylarını kapsayan 6 aylık döneme baktığımızda Türkler'e verilen göçmen olmayan vize kategorisinde toplam vize sayısının 57 bin 785 olduğunu ifade eden Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bu yıla ilişkin göçmenlik istatistiklerinin henüz hazırlık aşamasında ve ufak tefek değişiklikler olabilir. Rakamlara baktığımızda aylık yaklaşık 9 bin 500-10 bin kişiye göçmen olmayan vize veriliyordu. Ancak vizelerin askıya alınmasıyla bu sayıdaki vizeden yararlanılamayacak. Ayrıca rakamlara baktığımızda Trump dönemi ile Türklere verilen göçmen olmayan vize sayısında azalma olduğunu söylemek mümkün değil. Hatta Ağustos 2017'ye kadar olan rakamlar bunun tam tersini yani Trump döneminde Türklere verilen göçmen olmayan vizelerde küçük de olsa bir artış olduğunu gösteriyor."