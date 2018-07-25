KSYÖ'nün yeni Genel Direktörü göreve başladı

25 Temmuz 2018

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Genel Direktörü olarak atanan İspanya'nın eski Lahey Büyükelçisi Fernando Arias görevine başladı.

KSYÖ'den yapılan yazılı açıklamada, iki dönem görev yapan Ahmet Üzümcü'nün görevinin sona ermesinin ardından Arias'ın 4 yıl sürecek yeni görevine başladığı belirtildi.

Açıklamada, Arias'ın örgütün kuruluşundan itibaren Genel Direktörlük görevini üstlenen dördüncü kişi olduğu ifade edildi.

Arias'ın, 2012 ve 2013'te Birleşmiş Milletlerde (BM) İspanya'nın Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi olarak görev yaptığı kaydedildi.

KSYÖ Genel Direktörü Arias da yaptığı yazılı açıklamada, "Uluslararası güvenlik ve barış için çaba harcayan KSYÖ'ye öncülük etmek benim için ayrıcalıktır." ifadesini kullandı.

En önemli görevinin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni (CWC) ve örgütün geleceğini korumak olduğunu vurgulayan Arias, "Bizim ortak görevimiz örgütü yöneterek ve geliştirerek onun verimli ve etkili olmasını sağlamaktır. Aynı zamanda, işimizin insani tarafını da asla unutmamamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

KSYÖ'nün geçen sene düzenlenen yıllık konferansında, Genel Direktörlüğe, o dönemde İspanya'nın Lahey Büyükelçisi olan Fernando Arias atanmıştı.

2010-2018 arasında iki dönem KSYÖ Genel Direktörü olarak görev yapan Ahmet Üzümcü, kimyasal silahların tasfiye edilmesi sürecine yaptığı büyük katkılardan dolayı 2013'te KSYÖ'ye verilen Nobel Barış Ödülü'nü kurum adına almıştı.

Kaynak: AA