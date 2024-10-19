Küba karanlığa gömüldü! Başbakan 'acil durum' ilan etti

Küba, ana enerji santralindeki arıza sonrası karanlığa gömüldü. Haftalardır süren arızalanmaların sonucunda cuma günü elektirik şebesi tamamen çöktü. Arızanın ne zaman giderileceği belirsizliğini korurken, başbakan perşembe günü "enerji acil durumu" ilan etti.

Topyekün elektrik mücadelesi

Yetkililer cuma günü, okullar da dahil olmak üzere zorunlu olmayan faaliyetlerin pazartesi gününe kadar kapatılacağını duyurdu. Elektrik tedarikini güvence altına almak için çalışanlara evde kalmaları çağrısı yapılırken, hayati olmayan kamu hizmetleri askıya alındı. Ayrıca buzdolabı ve fırın gibi yüksek enerji tüketen elektrikli aletlerin de kapatılması istendi.

Kübalılar isyan etti

Öte yandan günlerdir süren elektrik kesintileri nedeniyle işlerine devam edemeyen Kübalılar, hükümeti suçladı. Eleştiriler ülke enerji sisteminin kırılganlığına işaret etti.

Başbakan Manuel Marrero, perşembe günü televizyonda yayınladığı mesajında, yaşanan elektrik kesintilerinden altyapının kötüleşmesini, yakıt sıkıntısını ve artan talebi sorumlu tuttu.

'En büyük etken yakıt sıkıntısı'

Ulusal Elektrik Sendikası (UNE) Başkanı Alfredo López Valdés de ülkenin zorlu bir durumla karşı karşıya olduğunu, bunun nedeninin de enerji kıtlığı olduğunu kabul etti.

Temmuz 2021'de de günlerce süren elektrik kesintileri nedeniyle binlerce protestocu sokaklara dökülmüştü. Dolaplardaki yiyecekler bozulmuş ve adanın boğucu sıcağında klimasız kalan halk isyan etmişti.