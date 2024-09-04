Külçe altın satışı için kurulan atölye Kırgızistan'da hizmete girdi

Kırgız Altın Anonim Şirketinden yapılan açıklamaya göre Sadır Caparov, halka külçe altın satışı için kurulan üretim atölyesinin faaliyete başlamasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

İleri teknolojilerin kullanıldığı atölyede, külçe altın dışında hatıra para ve madalyaların üretimi için siparişler de alınabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Askat Alagozov, çeşitli ağırlıklarda külçe altının satılacağı mağazanın ise 5 Eylül'de faaliyete geçeceğini bildirdi.