Küresel gıda fiyatları arttı: Yükselişte ne etkili oldu?

Dünya gıda fiyatları nisanda art arda ikinci ayda da yükseldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi mart ayındaki revize 118,8 seviyesinden nisan ayında 119,1'e çıktı.

Böylece endeks nisan ayında aylık bazda yüzde 0,3 artarken bir önceki yıla göre ise yüzde 9,6 düşüş gösterdi.

Yükselişte ne etkili oldu?

Nisan ayındaki yükselişte artan et fiyatları ve bitkisel yağlar ile tahıllardaki ılımlı artışların şeker ve süt ürünlerindeki düşüşlerinden fazla olması etkili oldu.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi mart ayına göre yüzde 0,3 artarak üç aylık düşüş eğilimini sonlandırdı.

FAO Tüm Pirinç Fiyat Endeksi, büyük ölçüde hasat baskısı nedeniyle yüzde 1,8 oranında geriledi.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi de mart ayına göre yüzde 0,3 artarak 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

FAO Et Fiyat Endeksi, uluslararası kümes hayvanları, büyükbaş ve küçükbaş et fiyatlarının yükselmesiyle nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 arttı.

FAO Şeker Fiyat Endeksi Mart ayına göre yüzde 4,4 gerileyerek Nisan 2023 seviyesinin yüzde 14,7 altında kaldı.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise rt arda altı ay süren artışları sonlandırarak yüzde 0,3 oranında düşüş gösterdi.