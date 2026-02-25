Küresel mal ticareti 2025’te hızlandı: Büyüme yüzde 4,4’e çıktı

CPB’nin açıkladığı verilere göre küresel mal ticareti 2025 yılında yüzde 4,4 büyüme kaydetti. Bu oran, 2024’teki yüzde 2,5’lik artışa kıyasla güçlü bir ivmeye işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı ülke bazlı tarifeler sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 2025 için ticarette düşüş öngörmüştü. Ancak birçok tarifenin daha sonra aşağı çekilmesi ve sınırlı sayıda ülkenin misillemeye gitmesi, ticaretteki yavaşlama beklentilerini zayıflattı.

Asya ihracatı öne çıktı

Bölgesel verilere göre Avrupa’nın ihracatı 2024’e kıyasla hafif gerilerken, Çin’in yurt dışı satışları yüzde 8,5 arttı. Tayvan dahil Japon olmayan ileri Asya ekonomilerinin ihracatı ise yüzde 15,9’luk artışla dikkat çekti. Çinli şirketlerin yüksek tarifelere maruz kalan ürünlerini alternatif pazarlara yönlendirmesi bu tabloyu destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Yapay zekâ yatırımları ticaretin lokomotifi

Fed ekonomistlerine göre 2025’in ilk yarısında küresel veri merkezi ekipmanı ticareti 272 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 65 artış anlamına geliyor. Yapay zekâ yatırımlarına bağlı bu talebin, küresel ticaretin karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen büyümeyi desteklemeye devam etmesi bekleniyor.

2026 için zayıf görünüm

Öte yandan DTÖ, 2026 yılında küresel mal ticaretinde büyümenin yüzde 0,5 ile sınırlı kalacağını öngörüyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) de benzer şekilde ticarette yavaşlamaya işaret ediyor. ABD Yüksek Mahkemesi’nin ülke bazlı tarifeleri yasa dışı bulmasının ardından Trump yönetimi, tüm ticaret ortaklarına 150 gün süreyle yüzde 10’luk vergi uygulamasına geçti. Capital Economics’e göre bu adım, ABD’nin ortalama efektif tarife oranını yüzde 14,1’den yüzde 10,4’e düşürdü.