Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Dün, ABD'de açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 48,7'ye inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, bu durum imalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Analistler, söz konusu verinin ardından Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinden Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 68 ve kasımda yüzde 98'e çıkarken, olası faiz indiriminin ardından bankanın aralıkta ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 58 oldu.

Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 11 baz puan gerileyerek yüzde 4,40 oldu, şu sıralarda yüzde 4,41 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, dün dolar endeksi yüzde 0,6 azalışla günü 104 seviyesinden tamamladı. Endeks şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 104,1'de seyrediyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1 değer kazanarak günü 2 bin 351 dolardan tamamlarken, bugün önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 349 dolardan alıcı buluyor.

Petrol, fiyatları dört ayın en düşük seviyesine indi

Petrol, OPEC+ planının arz fazlası endişelerini artırmasının ardından yüzde 4 gerileyerek neredeyse dört ayın en düşük seviyesine inerken, yeni günde de kayıplarını sürdürerek yüzde 0,5 azalışla 77,76 dolardan satılıyor.

Öte yandan, yeni yapay zeka çipi "Rubin"i tanıtan Nvidia'nın hisse fiyatı dün yaklaşık yüzde 5 yükselirken, Spotify'ın hisseleri de şirketin ABD'de Premium abonelik ücretlerini temmuz ayından itibaren artıracağını duyurması sonrasında yüzde 6'ya yakın değer kazandı.

2021'de GameStop hisselerinde yaşanan dalgalanmada adı geçen "Roaring Kitty" sosyal medya hesabının arkasındaki isim olan Keith Gill'in yaklaşık 116 milyon dolar değerinde şirket hissesine sahip olduğuna dair ekran görüntüsü üzerine GameStop'un hisseleri piyasaların açılışından önce yüzde 70'in üzerinde değer kazanmıştı. Şirketin hisse fiyatı dün yüzde 21 primle günü tamamladı.

Ayrıca, dün New York Borsasında (NYSE) teknik bir aksaklık nedeniyle Berkshire Hathaway'in hisselerinin yüzde 99 değer kaybettiği görülürken, onlarca hisse senedinde sert düşüşler gözlendi. NYSE daha sonra yaptığı açıklamada, teknik sorunu çözdüğünü duyurdu ve etkilenen hisse senetlerinde işlemler yeniden başladı.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,56 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,11 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,30 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında gözler Almanya işsizlik verilerinde

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç pozitif bir seyir hakim olurken, bugün gözler Almanya'da açıklanacak işsizlik verilerine çevrildi.

Dün bölge genelinde açıklanan veriler karışık sinyaller verirken, mayısta imalat sanayi PMI İngiltere'de 51,2 ve Avro Bölgesi'nde 47,3 ile beklentilerin altında kalırken, Almanya'da 45,4 ile tahminlere paralel gerçekleşti.

Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, bugün 1,0920'ye çıkarak, 21 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini test etti. Parite şu sıralarda 1,0910'dan işlem görüyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,60 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,52 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında negatif seyir öne çıkıyor

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki " Spekülasyondan kaynaklanan aşırı döviz hareketlerini engellemek için piyasaya müdahale ettik." dedi.

Analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yaklaşık bir ay önce döviz piyasasına müdahale ettiğini düşündüklerini ifade ederek, ilk kez resmi bir ağızdan müdahalenin gerçekleştiğinin teyidinin alındığını söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

Öte yandan, altı hafta süren genel seçimlerin ardından oy sayımına geçilen Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,9 azalış kaydetti.

BIST 100 endeksi, günü 10.556,80 puandan tamamladı

Yurt içinde ise dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,50 artışla 10.556,80 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,1867'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,1876 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024’ten itibaren 66,5 milyar dolarlık iyileşmeyle 31 Mayıs Cuma günü artıya geçerek 1,5 milyar dolara çıktı.