Küresel piyasalarda pozitif seyir

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bankanın önümüzdeki dönemde nasıl adımlar atacağına ilişkin belirsizlik ise devam ediyor.

Analistler, hafta içinde özellikle ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinden ülkenin iş gücü piyasasına ilişkin alınacak sinyallerin önemli olduğunu aktararak, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik beklentileri etkilemesinin olası olduğunu dile getirdi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun kontrol altına alınmadan önce borçlanma maliyetlerini düşürmenin, ülke refahının temellerini riske atacağını kaydederek, faizlerin "uzun" bir süre sabit kalması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, cuma günü ABD'de açıklanan veriler, kişisel tüketim harcamalarının nisanda yavaşladığını gösterdi. Kişisel tüketim harcamaları nisanda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Söz konusu veri martta 0,7 artmıştı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında ve yıllık bazda yüzde 2,8 ile öngörülere paralel artış kaydetti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.

Analistler, ABD'de geçen hafta aşağı yönlü revize edilen büyüme verisinin ardından cuma günü açıklanan verilerin Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlaması için yeterli alana sahip olduğu görüşünü desteklediğini belirtti.

Fed eylülde faiz indirimine gidecek mi?

İlgili verilerin ardından, para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 52, kasımda yüzde 66 ve aralıkta yüzde 84 ihtimalle fiyatlanıyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşırken, bugün yüzde 4,49 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi 104,6 seviyesinde yatay bir seyir izlerken, altının ons fiyatı önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 323 dolardan alıcı buluyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, dün yıl sonunda süresi dolacak üretim kesintisinin süresini 1 yıl daha uzatma kararı alırken, düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,5 değer kaybıyla 81 dolardan işlem görüyor.

Nasdaq endeksi geriledi

New York borsasında cuma günü Nasdaq endeksi yüzde 0,01 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,80 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,51 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da cuma günü pozitif bir seyir hakim olurken, bu hafta gözler ECB faiz kararının ardından banka Başkanı Christine Lagarde'ın gerçekleştireceği sözle yönlendirmelere çevrildi.

Analistler, ECB'nin bu hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, kararın adından Lagarde'ın yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçları aranacağını belirtti.

Para piyasalarında, ECB'nin bir sonraki faiz indirimine ekim de gitme ihtimali yüzde 80 ile fiyatlanırken, avro/dolar paritesi, yeni haftaya önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0850 seviyesinden başladı.

Fransa'nın kredi notu "AA"dan "AA-"ye düşürüldü

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Fransa'nın "AA" olan kredi notunu, bütçe pozisyonunun kötüleşmesi nedeniyle "AA-"ye indirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Fransa'nın kredi notunun "AA"dan "AA-"ye düşürüldüğü, ülkenin uzun vadeli kredi görünümünün ise "durağan" olduğu bildirildi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, söz konusu kredi notu düşürülmesinin ardından kamu harcamalarında kesintiye ve tasarrufa gidileceğini duyurdu.

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,01 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da pozitif bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında pozitif seyir öne çıkıyor

Bugün Çin'de Caixin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin beklentileri geride bırakarak yaklaşık son 2 yılın en yükseğine çıktı.

Caixin imalat sanayi PMI mayısta 51,7'ye yükselerek Haziran 2022'den bu yana en iyi performansını kaydetti. İlgili veri, Çin'n ekonomik aktivitesine ilişkin artan endişeleri sınırlı da olsa yatıştırdı.

Öte yandan, Japonya'da açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI 50,4 ile beklentilerin altında kalmasına karşın 50 sınırının üzerinde geldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 ,Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Yurt içinde cuma günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 azalışla 10.400,48 puandan tamamlarken, bugün gözler enflasyon verilerine çevrildi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,04 artacağını tahmin ediyor.

Dolar/TL, 32,1970 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde dalgalı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,2161'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,1970 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve imalat sanayi PMI, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek, 10.500 ve 10.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.