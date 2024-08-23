Kuzey Kore, ABD'nin Güney Kore'ye yaptığı 3,5 milyar dolarlık helikopter satışını kınadı
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kore'ye yolladığı helikopterlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Kuzey Kore'nin, ABD'nin Güney Kore'ye helikopter satışı kınanırken bu satışın 'bölgedeki güvenlik dengesini kasıtlı olarak bozmaya yönelik kışkırtıcı bir eylem' olduğu ileri sürüldü.
Kuzey Kore hükümeti, ABD'nin Güney Kore'ye 3,5 milyar dolar değerinde 36 'AH-64E Apache' helikopter ve ilgili ekipman satışını, bölgede 'güvenlik dengesizliği' oluşturduğu gerekçesiyle kınadı.
Göz ardı edilemeyecek bir güvenlik problemi
ABD'nin Asya-Pasifik bölgesine yaptığı askeri satışların arttığına dikkat çekilen kınama açıklamasında, bu durumun 'göz ardı edilemeyecek' bir güvenlik problemi olduğu belirtildi ve Kuzey Kore'nin 'ulusal güvenliği, çıkarları ve bölgesel barışı korumak için' askeri faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi.
36 adet 'AH-64E Apache' helikopter
Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) 20 Ağustos'ta, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Güney Kore'ye 3,5 milyar dolar değerinde 36 'AH-64E Apache' helikopter ve ilgili ekipman gönderilmesine onay verdiğini açıklamıştı.