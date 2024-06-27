Kuzey Kore: Füze testi başarıyla gerçekleşti
Kuzey Kore, 'dün Güney Kore'nin seyir halindeyken infilak ettiğini duyurduğu' füze testini başarıyla gerçekleştirdiğini öne sürdü. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre, Kuzey Kore Füze İdaresi'nden yapılan açıklamada, dün 170 ila 200 kilometreyi bulan alanda çok başlıklı füze testinin yapıldığı bildirildi ve testin başarıyla sonuçlandığı iddia edildi.
Kuzey Kore Füze İdaresi tarafından yapılan ve çok başlıklı füzenin 3 farklı hedefe doğru şekilde ulaştığı savunulan açıklamada, testin Kuzey Kore'nin füze teknolojisinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.
Füze balistik mi hipersonik mi?
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Pyongyang yakınlarından yerel saatle 05.30 sularında fırlatılan 'balistik füze'nin 250 kilometre uçtuktan sonra Doğu Denizi üzerinde havada infilak ettiği bildirilmişti.
Yonhap Ajansı'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde Kuzey Kore'nin 'hipersonik füze denemiş olabileceği' tahmininde bulunulmuştu.