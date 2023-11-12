Kuzey Kore: Rusya'yla dostane ilişkilerimiz artarak sürecek

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre Pyongyang yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kuzey Kore-Rusya ilişkisini eleştirmesine tepki gösterdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Blinken'ın söylemleriyle, 'ABD'nin iki bağımsız egemen devlet arasındaki ilişkinin gelişmesine karşı hastalıklı bir takıntı içinde olduğunu' bir kez daha teyit ettiği belirtildi.

ABD'nin Rusya'yla aralarındaki gitgide gelişen ilişkilerin gerçekliğine alışması gerektiği vurgulanan açıklamada, Pyongyang ile Moskova arasındaki 'dostane ilişkilerin' bundan sonra da güçlenerek devam edeceği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 9 Kasım'daki Güney Kore ziyaretinde, Kuzey Kore'nin Rusya'yla 'tehlikeli askeri işbirliği hakkında' endişeli olduklarını dile getirmişti.