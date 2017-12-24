Kuzey Kore'den BM yaptırımlarına sert yanıt: Savaş nedeni

24 Aralık 2017

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen yeni yaptırımların "savaş nedeni" olduğunu kaydetti.



Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'daki Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, BMGK'de onaylanan yeni yaptırımların, "Kore Yarımadası ile bölgede barışı ve istikrarı ihlal eden savaş nedeni olarak nitelendirildiği" belirtildi.

Bu yaptırımların Pyongyang'a karşı ekonomik ablukadan farksız olduğunun kaydedildiği açıklamada, ABD ve müttefiklerinin, Kuzey Kore'nin nükleer gücü karşısında "dehşete düştüğü" iddia edildi.

Kuzey Kore'nin, ABD’nin nükleer tehditlerini, şantajlarını ve düşmanca davranışlarını ortadan kaldırma amacıyla nükleer caydırıcılığını daha da pekiştireceğinin vurgulandığı açıklamada, yaptırımları destekleyenlerin "bunun bedelini ödeyeceği" ifadesi kullanıldı.

BMGK'de Çin ve Rusya'nın da desteğiyle cuma günü kabul edilen karara göre, Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilmesi ve yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye dönmesi öngörülüyor.

BM'den Kuzey Kore'ye yaptırım kararı

Kaynak: AA