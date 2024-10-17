Kuzey Kore’den kritik anayasa değişikliği: Güney Kore artık resmen 'düşman'

Kuzey Kore, anayasasında yaptığı bir değişiklikle Güney Kore'yi resmi olarak "düşman devlet" olarak nitelendirdi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) bildirdiğine göre, anayasa değişikliği ile Güney Kore'nin "açık bir şekilde düşman devlet" olarak tanımlanması, iki ülke arasındaki gerilimin daha da artmasına neden oldu.

15 Ekim'de Kore Yarımadası'nı birbirine bağlayan yolların bir kısmının patlatılmasına da değinilen haberde, bu gelişmelerin anayasa değişikliğine uygun "kaçınılmaz ve meşru" tedbirler olduğu vurgulandı.

Kuzey Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pyongyang'ın güney sınırlarını "kalıcı olarak güçlendirmek" için daha fazla önlem almaya devam edeceği belirtildi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı ise Kuzey Kore'nin bu adımını sert bir dille eleştirerek, "düşman devlet" tanımlamasını kınadı. Bakanlık, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı güçlü bir yanıt vereceklerini de yineledi.

Kim Jong-un’un anayasa çağrısı

Ocak ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'nin "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması amacıyla anayasanın yeniden yazılması çağrısında bulunmuştu. Kim, Güney Kore ve ABD'yi, askeri tatbikatlar ve stratejik varlıkların konuşlandırılması ile Kore Yarımadası'nı savaş bölgesine çevirmekle suçlamıştı.

Kim ayrıca, Güney Kore ile yeniden birleşmenin "imkansız" olduğunu vurgulayarak, Pyongyang’ın askeri gücünü artırmaya devam edeceğini belirtmişti.