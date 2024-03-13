Kuzey Kore'yi 'izleyecek' Japon roketi 5 saniyede patladı!
Japonya'da uydu taşıyan roket, kalkıştan 5 saniye sonra bilinmeyen bir nedenle infilak etti. Kazanın ardından görev askıya alındı.
Space One Co. firması, güneydoğudaki Wakayama eyaletinin Kuşimoto bölgesindeki Kii Uzay Limanı'ndan yerel saatle 11.01'de 'Kairos' roketini fırlattı. 18 metre uzunluğundaki roket, kalkıştan 5 saniye sonra havada patladı.
Olayda yaralanan olmazken, patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Firmanın açıklamasında roketin fırlatılışındaki arızanın saptanmaya çalışıldığı, görevin de askıya alındığı bildirildi.
Kuzey Kore'yi izleyeceklerdi
Kabine Uydu İstihbarat Merkezine göre, roket kargosundaki uydudan Kuzey Kore'deki askeri tesislerin izlenmesinde yararlanılacaktı.
Resmi Kyodo ajansına göre fırlatılış başarılı olsaydı, Space One, yörüngeye uydu yerleştiren ilk Japon özel şirketi olacaktı.
Hedef 30 roket
Canon Electronics Inc, IHI Aerospace Co, Shimizu Corp. ve Japonya Kalkınma Bankası tarafından 2018'de kurulan firma, 2030'lu yıllara kadar uzaya yılda 30 roket göndermeyi hedefliyor.
Space One, düşük maliyetli roket fırlatmaları hizmeti vererek uzay hizmetlerini ticarileştirmeyi amaçlıyor.