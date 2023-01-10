Lars Danielsson: Türkiye ile henüz sonuç vermemiş bir diyalogdayız

Danielsson, İsveç’in NATO üyeliği ve Türkiye’nin talepleriyle ilgili bir soru üzerine “Türkiye ile henüz sonuç vermemiş bir diyalog içindeyiz. Her şeyi ele alacağız, bunu örneğin azınlık haklarına olan bağlılığımız çerçevesinde yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.

AB üyelik süreciyle ilgili de uzun süredir ilerleme kaydedilmeyen Türkiye’nin seçim sürecine girdiğini, bunu ve diğer iç gelişmeleri takip ettiklerini dile getiren Danielsson, “Elbette Türkiye her zaman, öyle ya da böyle diyalog kurmamız için önemli bir ülke. Ancak bu her zaman kolay olmuyor” ifadelerini kullandı.

AB’nin Ukrayna’ya insani, askeri, ekonomik yardımlarını sürdüreceğini, savaş suçlularının hesap vermesinin sağlanması konusuna ağırlık verileceğini aktaran Daimi Temsilci, şöyle devam etti: “

‘Dondurulmuş Rus varlıklarını yeniden inşa çalışmaları kapsamında nasıl ve ne ölçüde kullanabiliriz?’ sorusuna da bakmaya devam etmemiz, yeniden inşa çabalarını başlatmamız ve daha tutarlı çalışmasını sağlamamız gerekiyor. Tartışmalar sadece Avrupa içinde değil, G7 bağlamında da devam ediyor.”

Rusya’ya uygulanan yaptırımlara da değinen Danielsson, mevcut yaptırımların sıkılaştırılması gerektiğini söyledi.